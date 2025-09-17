Казахстанского диджея номинировали на «Грэмми» во второй раз

Диджея Imanbek во второй раз номинировали на «Грэмми»

Казахстанский продюсер и диджей Imanbek (Иманбек Зейкенов – настоящее имя) был номинирован на премию «Грэмми» во второй раз. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители артиста.

Композиция Зейкенова с певицей Taichu поборется за премию в категории «Best Latin Electronic Music Performance».

В 2021 году Imanbek получил за него «Грэмми» в номинации «Лучший ремикс» за интерпретацию композиции Saint Jhn «Roses». Трек собрал в YouTube больше 145 миллионов просмотров, а также вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100. Песня также стала вирусной в TikTok.

Зейкенов сотрудничал с такими зарубежными звездами, как Usher, Wiz Khalifa, David Guetta и Рита Ора.

В декабре 2021-го Imanbek в рамках музыкального кинопроекта «AtomSound» отправился в Россию, на Ленинградскую атомную электростанцию (ЛАЭС), чтобы записать звучание атома для своего нового трека.

В ноябре 2022-го Зейкенов анонсировал выход документального автобиографического фильма «Imanbek — чужой среди своих». Лента охватила самые важные периоды из биографии артиста, начиная с трехлетнего возраста. Производством фильма занималась компания «A4Origin» совместно с Effective Records.

