«Уговаривать бесполезно»: Ротару отказывается выступать без воюющей на стороне ВСУ команды

Народная артистка России София Ротару отказалась от выступлений, поскольку большая часть ее команды воюет на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ротару, утверждает Mash, регулярно поступают предложения о выступлениях — в том числе по завышенной цене, — однако артистка отказывается, так как ей «не с кем выступать».

«Уговаривать бесполезно — команда на фронте, без нее певица не гастролирует, сотрудников на замену — не ищет», — утверждается в посте.

Mash отмечает, что Ротару не будет давать концерты минимум до окончания специальной военной операции на Украине. Сейчас артистка публично поддерживает ВСУ в социальных сетях, а также оказывает им финансовую поддержку. Ротару «оборвала все связи с Россией и сменила номера на украинские».

16 сентября сообщалось, что сын Ротару Руслан Евдокименко продолжает поддерживать деловые связи с Россией, несмотря на постоянное проживание за рубежом и поддержку украинских властей. Telegram-канал SHOT раскрывал, что Евдокименко является гражданином РФ и регулярно уплачивает налоги в стране.

