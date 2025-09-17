На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Уговаривать бесполезно»: Ротару отказывается выступать без воюющей на стороне ВСУ команды

Mash: певица София Ротару отказалась от выступлений до окончания СВО
true
true
true
close
sofiarotaru.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народная артистка России София Ротару отказалась от выступлений, поскольку большая часть ее команды воюет на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ротару, утверждает Mash, регулярно поступают предложения о выступлениях — в том числе по завышенной цене, — однако артистка отказывается, так как ей «не с кем выступать».

«Уговаривать бесполезно — команда на фронте, без нее певица не гастролирует, сотрудников на замену — не ищет», — утверждается в посте.

Mash отмечает, что Ротару не будет давать концерты минимум до окончания специальной военной операции на Украине. Сейчас артистка публично поддерживает ВСУ в социальных сетях, а также оказывает им финансовую поддержку. Ротару «оборвала все связи с Россией и сменила номера на украинские».

16 сентября сообщалось, что сын Ротару Руслан Евдокименко продолжает поддерживать деловые связи с Россией, несмотря на постоянное проживание за рубежом и поддержку украинских властей. Telegram-канал SHOT раскрывал, что Евдокименко является гражданином РФ и регулярно уплачивает налоги в стране.

Ранее Пугачева ответила на хейт после интервью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами