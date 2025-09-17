«Минутный порыв говорить пропал»: Пугачева ответила на хейт после интервью

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, который сочли ответом Примадонны на критику после интервью Катерины Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

Пугачева выложила снимок, на котором с улыбкой смотрит в объектив камеры, держа в руках мобильный телефон. Этот жест многие восприняли как знак того, что певица внимательно следит за публикациями о себе в СМИ.

В посте Примадонна процитировала песню Владимира Высоцкого «Так дымно, что в зеркале нет отраженья», слегка изменив текст:

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь».

Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, поддержала мать, оставив под постом два эмодзи: сложенные в мольбе руки и красное сердечко. Также на публикацию обратила внимание телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая написала: «Алла Борисовна, да делайте что хотите, а мы просто будем наблюдать».

10 сентября журналистка Катерина Гордеева выпустила интервью с Пугачевой, в рамках которого певица, среди прочего, назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. После этого общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить певицу звания народной артистки.

Ранее сообщалось, что против актера Смольянинова составили протокол за нарушение закона об иноагентах.