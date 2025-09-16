Умер актер и режиссер Анатолий Архипов

Актер, режиссер и основатель театра кукол «Петрушкина Слобода» Анатолий Архипов скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

«13 сентября 2025 года ушел из жизни наш родной, любимый человек — Анатолий Архипов. Тяжело, больно, грустно, пусто», — говорится в сообщении.

В театре добавили, что режиссер любил жизнь и «не позволял себе уныния». По словам представителей учреждения, Архипов умел «рассказать анекдот и посмеяться над любой ситуацией».

Прощание с актером состоялось 16 сентября в Митинском крематории. Поминки начнутся в 15:00 мск в театре «Петрушкина Слобода» на Владимирской улице в Мытищах.

Архипов являлся членом Международной организации кукольников УНИМА и Союза театральных деятелей России. В 2016 году он одержал победу в премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Культпросвет». В 2025 году спектакль режиссера «Черная речка. Кукольная дуэль» был удостоен двух престижных театральных премий «Золотая маска».

Новость дополняется.