На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер актер и режиссер Анатолий Архипов

Основатель театра кукол «Петрушкина Слобода» Анатолий Архипов скончался
true
true
true
close
Shutterstock

Актер, режиссер и основатель театра кукол «Петрушкина Слобода» Анатолий Архипов скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

«13 сентября 2025 года ушел из жизни наш родной, любимый человек — Анатолий Архипов. Тяжело, больно, грустно, пусто», — говорится в сообщении.

В театре добавили, что режиссер любил жизнь и «не позволял себе уныния». По словам представителей учреждения, Архипов умел «рассказать анекдот и посмеяться над любой ситуацией».

Прощание с актером состоялось 16 сентября в Митинском крематории. Поминки начнутся в 15:00 мск в театре «Петрушкина Слобода» на Владимирской улице в Мытищах.

Архипов являлся членом Международной организации кукольников УНИМА и Союза театральных деятелей России. В 2016 году он одержал победу в премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Культпросвет». В 2025 году спектакль режиссера «Черная речка. Кукольная дуэль» был удостоен двух престижных театральных премий «Золотая маска».

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами