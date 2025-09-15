На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Разделения» вышла на сцену «Эмми» с тайным посланием

Актриса Бритт Лоуэр пошутила на премии «Эмми», попросив ее освободить
Mike Blake/Reuters

Актриса Бритт Лоуэр оставила тайное послание во время получения премии «Эмми». Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале.

Бритт Лоуэр удостоилась награды за роль Хелли Р. в сериале «Разделение». По сюжету, сознание ее героини разделено на то, которое находится только на работе («Интра»), и то, что за ее пределами («Экстра»). «Интре» не нравится ее работа, она хочет уволится и подает заявление. Но «Экстра» его отклоняет, воспринимая эту часть своей личности как функцию.

Во время своей благодарственной речи Лоуэр ненавязчиво показывала бумажку с надписью «Выпусти меня» на обороте.

В июле сериал «Разделение» стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми» (27 категорий). 14 сентября церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Проект получил 8 статуэток.

Бритт Лоуэр удостоилась номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале». Трэмелл Тиллман, сыгравший антагониста Мистера Милчека, стал лучшим актером второго плана в драматическом сериале. Их коллега Адам Скотт (Марк Скаут) остался без победы.

Ранее 15-летний актер поставил рекорд премии «Эмми».

