Новый «Дракула» возглавил российский прокат

Фильм режиссера Бессона «Дракула» собрал 100 млн рублей в прокате в РФ

Фильм французского режиссера Люка Бессона «Дракула» возглавил российский прокат с кассой более 100 млн рублей. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

По сюжету нового фильма по мотивам романа Брэма Стокера принц Влад II в конце XV века отрекается от бога, потеряв жену. 400 лет спустя в его замок прибывает адвокат из Парижа, пока священник особого ордена осматривает оказавшуюся в психиатрической лечебнице вампиршу.

На втором месте оказался французский комедийный мультфильм «Зверопоезд». Анимационная картина по итогу уикенда собрала около 45 млн рублей и показал лучшую среднюю посещаемость среди всех новинок — 14 человек на сеанс.

В топ-10 проката также оказалась отечественная комедия «Беги» — с 17 млн рублей она попала на шестое место списка лучших релизов прошлой недели.

В начале сентября Люк Бессон раскрыл особенности работы с русскими актерами, среди которых Александр Петров, над боевиком «Анна». Бессон отметил высокий профессионализм артистов из России и всей актерской отечественной школы в целом.

Ранее Филипп Киркоров заявил о необходимости профсоюза артистов.