Филипп Киркоров заявил о необходимости профсоюза артистов

Певец Филипп Киркоров признался, что в России нужно создать профсоюз артистов. Его слова передает Super.

Киркоров заявил о необходимости профсоюза после скандала с Егором Кридом в «Лужниках». Певец поддержал коллегу. Он считает, что артисты должны массово вступаться друг за друга.

«Профсоюз нам нужен, а его нет!» — заключил исполнитель.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

После этого Егор Крид заявил, что не считает исполнение танцевального номера в шортах и топе красивой девушкой и поцелуй с ней угрозой для «семейных ценностей нашей страны». Он также упрекнул Екатерину Мизулину в том, что она якобы разрушила психику детей тем, что публично целовалась с SHAMAN перед школьниками.

Ранее Цыганова заявила, что Крид «поставил на колени» губернатора.