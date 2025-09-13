Умер бард Александр Жаров

Известный советский и российский бард Александр Жаров ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина в социальной сети «ВКонтакте».

«7 сентября после продолжительной болезни скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск», — говорится в сообщении.

В областном клубе добавили, что друзья и близкие запомнят барда как талантливого исполнителя и доброго человека с большим сердцем. Прощание с артистом состоялось 10 сентября.

Жаров родился 2 августа 1957 года в Новокуйбышевске. Будущий бард окончил нефтехимический техникум и политехнический институт по специальности инженер-химик-механик. Впервые он увлекся авторской песней в 1980 году. После этого Жаров стал активным участником городского клуба самодеятельной песни, а позже и его бессменным руководителем. В репертуаре артиста были около 400 песен разных авторов.

Ранее в Москве скончался бард Вадим Мищук.