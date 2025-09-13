На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер бард Александр Жаров

Бард Александр Жаров скончался на 69-м году жизни
true
true
true
close
Александр Жаров/VK

Известный советский и российский бард Александр Жаров ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина в социальной сети «ВКонтакте».

«7 сентября после продолжительной болезни скончался Жаров Александр Васильевич, более 40 лет руководивший движением авторской песни в городе Новокуйбышевск», — говорится в сообщении.

В областном клубе добавили, что друзья и близкие запомнят барда как талантливого исполнителя и доброго человека с большим сердцем. Прощание с артистом состоялось 10 сентября.

Жаров родился 2 августа 1957 года в Новокуйбышевске. Будущий бард окончил нефтехимический техникум и политехнический институт по специальности инженер-химик-механик. Впервые он увлекся авторской песней в 1980 году. После этого Жаров стал активным участником городского клуба самодеятельной песни, а позже и его бессменным руководителем. В репертуаре артиста были около 400 песен разных авторов.

Ранее в Москве скончался бард Вадим Мищук.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами