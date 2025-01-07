В Москве скончался бард-исполнитель Вадим Мищук на 69 году жизни. Об этом сообщается на сайте Грушинского фестиваля, в котором он вместе с братом Валерием часто участвовал.

«Очень печальные новости. Сегодня нас покинул наш друг — Вадим Мищук. Мы ждали его на Зимнем Грушинском, но судьба распорядилась иначе,» — говорится в сообщении фестиваля.

Вадим Мищук родился в июле 1956 года в Риге. С конца 1970-х годов он выступал в ансамбле «Домино» вместе с братом, оба также регулярно принимали участие в Грушинском фестивале авторской песни. В 1989 году братья переехали в Москву, где начали выступать в дуэте. Их известные композиции, такие как «Уплывает пароход», «Рижский вокзал» и «Застолье», стали классикой жанра.

Последний альбом «Песен нашего века» вышел в 2020 году. Валерий Мищук ушел из жизни 14 августа 2022 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Вадим продолжал свою творческую деятельность сольно.

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