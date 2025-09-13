«Выручка 140 млрд рублей»: раскрыты доходы бизнес-империи Высоцкой

Ведущая передачи «Едим дома» Юлия Высоцкая заработала 140 млрд рублей как совладелица сети аптек «Планета здоровья» и «Монастырев». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

5 июня 2025 года «Интерфакс» сообщал, что Высоцкая стала совладельцем более чем 40 компаний сети аптек «Планета здоровья». Она получила по 25% капитала в каждом ООО. Согласно СМИ, Высоцкая намерена вместе с партнерами создать «новый формат аптек» — продавать не только лекарства, но и продукты питания, спортивные товары и прочее.

По информации «Звездача», всего у Высоцкой доли в 54 фирмах. Помимо сети аптек, у телеведущей также есть доли в ООО «Кондитерская сладкосоленое», двух продюсерских центрах ее супруга, режиссера Андрея Кончаловского и убыточной «Кинокомпании Андрея Кончаловского».

Также Telegram-канал раскрывает, что Юлия Высоцкая владеет в России загородным домом, цена которого составляет порядка 349 млн рублей и квартирой в центре Москвы за 28 млн рублей. Еще в автопарке телеведущей есть Mercedes-Benz за 5 млн рублей, и «парочка иномарок».

10 июня сообщалось, что Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский отпраздновали в Италии годовщину знакомства. Они познакомились 29 лет назад на фестивале «Кинотавр».

Ранее стало известно, что наследство артистки Талызиной начали делить.