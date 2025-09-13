На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Выручка 140 млрд рублей»: раскрыты доходы бизнес-империи Высоцкой

«Звездач»: телеведущая Юлия Высоцкая заработала 140 млрд рублей на сети аптек
true
true
true
close
juliavysotskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущая передачи «Едим дома» Юлия Высоцкая заработала 140 млрд рублей как совладелица сети аптек «Планета здоровья» и «Монастырев». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

5 июня 2025 года «Интерфакс» сообщал, что Высоцкая стала совладельцем более чем 40 компаний сети аптек «Планета здоровья». Она получила по 25% капитала в каждом ООО. Согласно СМИ, Высоцкая намерена вместе с партнерами создать «новый формат аптек» — продавать не только лекарства, но и продукты питания, спортивные товары и прочее.

По информации «Звездача», всего у Высоцкой доли в 54 фирмах. Помимо сети аптек, у телеведущей также есть доли в ООО «Кондитерская сладкосоленое», двух продюсерских центрах ее супруга, режиссера Андрея Кончаловского и убыточной «Кинокомпании Андрея Кончаловского».

Также Telegram-канал раскрывает, что Юлия Высоцкая владеет в России загородным домом, цена которого составляет порядка 349 млн рублей и квартирой в центре Москвы за 28 млн рублей. Еще в автопарке телеведущей есть Mercedes-Benz за 5 млн рублей, и «парочка иномарок».

10 июня сообщалось, что Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский отпраздновали в Италии годовщину знакомства. Они познакомились 29 лет назад на фестивале «Кинотавр».

Ранее стало известно, что наследство артистки Талызиной начали делить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами