Наследство артистки Талызиной начали делить

В Москве открыли дело о наследстве народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.

«Талызина Валентина Илларионовна… Наследственное дело открыто», — говорится в документах.

Наследственное дело артистки ведет московский нотариус.

Валентины Талызиной не стало 21 июня этого года. Она дебютировала в кино в 1963 году, но активную кинокарьеру начала ближе к концу 60-х. Талызина вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи», «Большая перемена», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». Свое 90-летие артистка встретила на сцене Театра Моссовета, где служила на протяжении 67 лет.

