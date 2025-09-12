На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России снова в тренде букеты из культового сериала «Бригада»

Mash: в России начали продавать за 7 тысяч рублей букеты в стиле «Бригады»
true
true
true
close
Telegram-канал Mash

В Россию возвращается мода на 90-е, поскольку социальные сети пестрят видео с девушками, которые радуются классическим букетам в стиле культового сериала «Бригада». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянки демонстрируют в соцсетях огромные охапки роз, упакованные в целлофан. Как отмечает Mash, стоимость подобного букета составляет 7 тыс. рублей.

Telegram-канал иронизирует по этому поводу: авторы публикации не могут понять, поклонники таким образом выступают за аутентичность и ностальгируют по 90-м, либо же такие ролики можно отнести к категории кринж.

Криминальная сага «Бригада» о дружбе Белого, Фила, Космоса и Пчелы вышла на отечественные экраны в 2002 году. Проект стал дебютной работой режиссера Алексея Сидорова, а также взрастил таких звезд, как Безруков, Андрей Панин, Екатерина Гусева и других.

В начале июня блогерша Анастасия Ивлеева признавалась в Telegram-канале, что никогда не отождествляла себя с героинями девчачьих комедий. Она заявляла, что в детстве «была пропитана «Бригадой».

Ранее стало известно, что Маргарита из романа Булгакова стала главной сигма-вумен, а Ольга Ларина — пикми-героиней

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами