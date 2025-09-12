В России снова в тренде букеты из культового сериала «Бригада»

Mash: в России начали продавать за 7 тысяч рублей букеты в стиле «Бригады»

В Россию возвращается мода на 90-е, поскольку социальные сети пестрят видео с девушками, которые радуются классическим букетам в стиле культового сериала «Бригада». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянки демонстрируют в соцсетях огромные охапки роз, упакованные в целлофан. Как отмечает Mash, стоимость подобного букета составляет 7 тыс. рублей.

Telegram-канал иронизирует по этому поводу: авторы публикации не могут понять, поклонники таким образом выступают за аутентичность и ностальгируют по 90-м, либо же такие ролики можно отнести к категории кринж.

Криминальная сага «Бригада» о дружбе Белого, Фила, Космоса и Пчелы вышла на отечественные экраны в 2002 году. Проект стал дебютной работой режиссера Алексея Сидорова, а также взрастил таких звезд, как Безруков, Андрей Панин, Екатерина Гусева и других.

В начале июня блогерша Анастасия Ивлеева признавалась в Telegram-канале, что никогда не отождествляла себя с героинями девчачьих комедий. Она заявляла, что в детстве «была пропитана «Бригадой».

Ранее стало известно, что Маргарита из романа Булгакова стала главной сигма-вумен, а Ольга Ларина — пикми-героиней