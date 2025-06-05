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Ивлеева раскрыла, кем мечтала стать в детстве: «Я пропитана «Бригадой»

Блогерша Ивлеева призналась, что мечтала стать Сашей Белым в детстве
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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Ивлеева призналась в Telegram-канале «Настежь», что никогда не отождествляла себя с героинями девчачьих комедий.

«[Сейчас] я понимаю, что я пропитана «Бригадой». Я – «Бригада» от начала и до конца. Ничего, кроме «Бригады», меня так не будоражило», — заявила знаменитость.

Ивлеева отметила, что мечтала стать главным героем «Бригады» Сашей Белым, которого в сериале сыграл Сергей Безруков. По словам телеведущей, ее не интересовали в детстве ни персонажи из «Сплетницы», ни Дженнифер Лопес — только Белый «и точка».

Криминальная сага «Бригада» о дружбе Белого, Фила, Космоса и Пчелы вышла на отечественные экраны в 2002 году. Проект стал дебютной работой режиссера Алексея Сидорова, а также взрастил таких звезд, как Безруков, Андрей Панин, Екатерина Гусева и других.

В марте актриса Александра Флоринская признавалась, что стала заложницей образа после выхода сериала «Бригада». В сериале артистка сыграла любовницу Саши Белого, и в последующих проектах ей начали предлагать аналогичные роли.

Ранее актер Житинкин вспомнил, что Гурченко смело пережила 10-летний период безролия.

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