На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Okko и ТНТ запускают совместное производство комедийных шоу

В Okko появятся флагманские комедийные шоу телеканала ТНТ
true
true
true
close
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Онлайн-кинотеатр Okko и телеканал ТНТ объявили о партнерстве в создании главных комедийных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Соглашение предусматривает не только эксклюзивное цифровое представительство флагманских шоу, но и участие Okko в качестве сопродюсера новых выпусков популярных программ.

Среди проектов, которые войдут в сотрудничество, — Comedy Club, Stand Up, «Однажды в России» и «Женский стендап». Новые эпизоды этих шоу будут доступны подписчикам Okko сразу после эфира на ТНТ, начиная с 12 сентября. Пользователям также откроется доступ к архивным выпускам указанных программ.

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подчеркнула важность нового уровня сотрудничества между каналом и платформой.

«ТНТ — это сильный бренд, который десятилетиями формирует культуру юмора в стране. Наши комедийные шоу знают, цитируют и любят миллионы зрителей. Сегодня мы выходим на новый уровень: вместе с Okko становимся не просто партнерами в дистрибуции, а настоящими соавторами контента. Копродакшен позволяет объединять ресурсы и опыт обеих команд, усиливать проекты и делать их еще ближе к зрителю», — отметила она.

По словам Канделаки, такая коллаборация выгодна для зрителей, поскольку лучшие комедийные проекты станут доступнее как на ТНТ, так и в Okko.

Генеральный директор Okko Сергей Шишкин добавил, что платформа укрепляет свои позиции в качестве площадки для качественного развлекательного и спортивного контента.

«Сегодня мы анонсируем очередной задел на будущее и начинаем работать с самым качественным стендапом и скетч-шоу, и как эксклюзивные онлайн-вещатели, и сопродюсеры. Благодаря партнерству с ТНТ Okko станет ближе для широкой аудитории поклонников комедии», — сказал он.

Какие именно изменения ждут главные комедийные шоу ТНТ с появлением в Okko, и как участие платформы повлияет на развлекательный контент канала ― можно будет узнать, начиная с 12 сентября в эфире ТНТ и в Okko.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами