Okko и ТНТ запускают совместное производство комедийных шоу

Онлайн-кинотеатр Okko и телеканал ТНТ объявили о партнерстве в создании главных комедийных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Соглашение предусматривает не только эксклюзивное цифровое представительство флагманских шоу, но и участие Okko в качестве сопродюсера новых выпусков популярных программ.

Среди проектов, которые войдут в сотрудничество, — Comedy Club, Stand Up, «Однажды в России» и «Женский стендап». Новые эпизоды этих шоу будут доступны подписчикам Okko сразу после эфира на ТНТ, начиная с 12 сентября. Пользователям также откроется доступ к архивным выпускам указанных программ.

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подчеркнула важность нового уровня сотрудничества между каналом и платформой.

«ТНТ — это сильный бренд, который десятилетиями формирует культуру юмора в стране. Наши комедийные шоу знают, цитируют и любят миллионы зрителей. Сегодня мы выходим на новый уровень: вместе с Okko становимся не просто партнерами в дистрибуции, а настоящими соавторами контента. Копродакшен позволяет объединять ресурсы и опыт обеих команд, усиливать проекты и делать их еще ближе к зрителю», — отметила она.

По словам Канделаки, такая коллаборация выгодна для зрителей, поскольку лучшие комедийные проекты станут доступнее как на ТНТ, так и в Okko.

Генеральный директор Okko Сергей Шишкин добавил, что платформа укрепляет свои позиции в качестве площадки для качественного развлекательного и спортивного контента.

«Сегодня мы анонсируем очередной задел на будущее и начинаем работать с самым качественным стендапом и скетч-шоу, и как эксклюзивные онлайн-вещатели, и сопродюсеры. Благодаря партнерству с ТНТ Okko станет ближе для широкой аудитории поклонников комедии», — сказал он.

Какие именно изменения ждут главные комедийные шоу ТНТ с появлением в Okko, и как участие платформы повлияет на развлекательный контент канала ― можно будет узнать, начиная с 12 сентября в эфире ТНТ и в Okko.