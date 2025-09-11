На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это бессовестно»: Ирландия грозит отказаться от «Евровидения» из-за Израиля

Вещатель Ирландии RTÉ назвал бессовестным участие в «Евровидении» из-за Израиля
Denis Balibouse/Reuters

Ирландская государственная телерадиокомпания Raidió Teilifís Éireann (она же — RTÉ), «Радио и телевидение Ирландии») заявила, что страна откажется участвовать в предстоящем конкурсе «Евровидение-2026», если в нем «примет участие Израиль». Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление вещателя.

В RTÉ заявили, что страна считает «бессовестным» участие в мероприятии, поскольку в секторе Газа продолжаются ужасающие потери среди гражданского населения. В компании отметили, что примут окончательное решение, когда получат ответ от Европейского вещательного союза — организатора «Евровидения».

Также, отмечает «Би-би-си», от участия в «Евровидении» по той же причине могут отказаться Словения и Испания.

«Евровидение» — международный музыкальный конкурс, проходящий под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. В 2008 году российский исполнитель Дима Билан выиграл конкурс с песней «Believe».

70-й конкурс песни «Евровидение» пройдет в Вене. Столица Австрии станет местом проведения уже в третий раз. Мероприятие состоится с 12 по 16 мая 2026 года на площадке Wiener Stadthalle.

