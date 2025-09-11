На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали запретить аниме

Глава «Совета отцов» Коченов предложил запретить аниме
Amuse

Руководитель «Совета отцов» при уполномоченном по правам ребенка при президенте России Андрей Коченов в беседе с NEWS.ru призвал отменить аниме.

Коченов заявил, что в аниме содержаться порнографические сцены и насилие. Он считает, что ограничение контента не навредит культуре, так как в России достаточно своих героев.

«Считаю, что должен появиться специальный орган, который будет отслеживать подобный контент и в случае выявления нарушений его блокировать на всевозможных платформах», — рассказал мужчина.

В декабре 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к популярным сайтам для просмотра аниме: jut.su, animego.org, yummyanime.tv и amedia.site. Сайты заблокировали по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Роскомнадзор заявил, что ограничил доступ к популярным сайтам для просмотра аниме из-за распространения пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилии. В пресс-службе отметили, что владельцам сайтов направили уведомления с требованием удалить запрещенную информацию.

Ранее Цыганова призвала запретить Пугачевой произносить слово «родина».

