Убийце Джона Леннона отказали в УДО

Убийце Джона Леннона Марку Чепмену отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает издание AP.

По данным издания, Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению 27 августа. Об отказе стало известно только сейчас. Это 14-я просьба об УДО, которую запрашивал заключенный. Его следующее слушание по его делу об условно-досрочном освобождении состоится в феврале 2027 года.

8 декабря 1980 года Чепмен выстрелил в Леннона, когда тот возвращался домой со своей женой. Певца экстренно доставили в отделение неотложной помощи больницы имени Рузвельта, где по прибытии врачи констатировали его смерть.

Чепмена арестовали через несколько минут после происшествия – он сидел недалеко от происшествия с книгой «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера. Его приговорили к пожизненному заключению. Убийца артиста пребывает в исправительном учреждении Грин-Хейвен к северу от Нью-Йорка.

В 2022 году Чепмен раскаялся о содеянном.

«Я знал, что делаю, и я знал, что это зло, я знал, что это неправильно, но я так сильно хотел славы, что был готов отдать все и отнять человеческую жизнь», — заявил мужчина.

Ранее в автомобиле известного рэпера нашли разлагающееся тело.