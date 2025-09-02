Дмитрия Диброва заподозрили в романе с молодой девушкой

Телеведущий Дмитрий Дибров завел новый роман после развода. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.

По данным издания, Дибров находится в отношениях с девушкой, которая моложе его бывшей жены – 36-летней модели Полины. Источник опроверг, что телеведущий завел роман с певицами-близняшками Катей и Волгой Король.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

20 августа адвокат Александр Добровинский рассказал, что инициатором развода стала Полина, а Дмитрий был не против расторгнуть отношения официально. На данный момент супруги урегулировали все имущественные вопросы. У модели и телеведущего также не возникло спора по детям. Они будут совместно воспитывать сыновей — Александра, Федора и Илью.

