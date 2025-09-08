На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Олег Шепс открыл ресторан

Участник «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс открыл таверну «Зов ворона»
Олег Шепс Медиум/VK

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», звезда шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс открыл собственный ресторан в Москве. Об этом он сообщил во «ВКонтакте».

Шепс рассказал, что открытие таверны «Зов ворона» состоялось 1 сентября. Экстрасенс посетил событие лично. Заведение находится в центре Москвы.

«Внутри «Зова Ворона» пространство оживает: мягкий полумрак, огни свечей, артефакты на стенах, будто собранные из других эпох. В воздухе витает аромат волшебных блюд и удивительных напитков, завораживающих и сводящих с ума своими мистическими названиями», — поделился медиум.

Помимо приготовления блюд, в таверне также проводятся вечеринки, а также посетители могут заказать «игры ворона». Ресторан предоставляет услуги «испытания на ведьму», «зельеварения», гадания на рунах и прочие мистические ритуалы.

В мае Олег Шепс рассказал, как его задержала полиция. Как оказалось, мошенники вели приемы по Skype в гриме экстрасенса и подражали его голосу. Всего они обманули россиян на 300 миллионов рублей.

Ранее победитель «Битвы экстрасенсов» рассекретил свою возлюбленную.

