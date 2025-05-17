Победителя «Битвы экстрасенсов» задержала полиция

Экстрасенс Шепс рассказал, что был свидетелем по делу притворявшихся им мошенников

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», звезда шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс рассказал, как его задержала полиция. О неприятном инциденте он рассказал в интервью Евгении Медведевой, опубликованном на YouTube.

По словам Шепса, однажды он приехал в Москву на поезде, и его сразу же забрала полиция.

«Я к ним приезжаю, и они рассказывают мне такую историю: «Можете ли вы проходить свидетелем по делу? Накрыли банду мошенников, которая прикидывалась вами и еще несколькими экстрасенсами», — вспоминает он.

Мошенники вели приемы по Skype в гриме экстрасенса и подражали его голосу. Всего они обманули россиян на 300 миллионов рублей.

В апреле брат экстрасенса Александр Шепс был госпитализирован. Он получил травму в башкирском селе Емметово, которое местные жители назвали «Деревней каннибалов». Экстрасенс пытался перелезть через забор, после чего случайно повредил руку.

Ранее на Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке в Каннах.