Мишу Маваши приговорили к тюремному сроку на Украине

Рэпера Мишу Маваши заочно приговорили к 8 годам тюрьмы за поддержку СВО
Mishapitbullmavashi/Instagram

Российского рэпера Мишу Маваши (настоящее имя Михаил Ниц) приговорили к тюремному сроку на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Винницкого городского суда Украины.

Суд заочно приговорил к 8 годам тюрьмы и конфискации имущества за поддержку специальной операции России на Украине — «финансирование действий для изменения границ Украины и организациию среди своей аудитории сбора средств для поддержки участников СВО».

Кроме того, указали в суде, обвиняемый не явился на судебное заседание. Маваши лишили права «занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления любых уровней Украины сроком на 3 года».

Накануне Украинская Служба безопасности (СБУ) объявила в розыск российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова). В июне СБУ предъявила музыканту заочное обвинение в нарушении порядка въезда. Ему инкриминируется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.

Ранее на Ларису Гузееву подала в суд мама бойца СВО из Швейцарии.

