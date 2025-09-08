Мишу Маваши приговорили к тюремному сроку на Украине

Рэпера Мишу Маваши заочно приговорили к 8 годам тюрьмы за поддержку СВО

Mishapitbullmavashi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российского рэпера Мишу Маваши (настоящее имя Михаил Ниц) приговорили к тюремному сроку на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Винницкого городского суда Украины.

Суд заочно приговорил к 8 годам тюрьмы и конфискации имущества за поддержку специальной операции России на Украине — «финансирование действий для изменения границ Украины и организациию среди своей аудитории сбора средств для поддержки участников СВО».

Кроме того, указали в суде, обвиняемый не явился на судебное заседание. Маваши лишили права «занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления любых уровней Украины сроком на 3 года».

Накануне Украинская Служба безопасности (СБУ) объявила в розыск российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова). В июне СБУ предъявила музыканту заочное обвинение в нарушении порядка въезда. Ему инкриминируется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.

