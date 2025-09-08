На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезду «Юных титанов» уволили после раскрытия его диагноза

Актер Сайпс заявил, что его уволили Warner Bros. после раскрытия диагноза Паркинсона
true
true
true
close
Cindy Robichaud/imago-images.de/Global Look Press

Актер Грег Сайпс, известный по роли Зверобоя в «Юных титанах» и «Юные титаны, вперед!», сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его уволила студия Warner Bros.

Сайпс отметил, что это произошло на День святого Валентина – сразу после того, как он раскрыл свой диагноз – болезнь Паркинсона. Это заболевание головного мозга характеризуется нарушением двигательной функции (замедленностью движений, тремором, ригидностью и потерей равновесия) и другими осложнениями. К примеру, снижению когнитивных способностей, нарушению сна, появлению боли и психических расстройств.

Сайпс опубликовал в соцсети призыв фанатов о создании петиции с требованием вернуть ему роль Зверобоя. Артист озвучивал героя в различных проектах с 2003 года. В фильмографии артиста более 120 работ. Он принимал участие в таких картинах, как «Бен 10», «Доктор Хаус», «Утиные истории», «Хильда», «Клеопатра в космосе», «Гравити Фолз», «Черепашки-ниндзя», «Великий Человек-паук», «Юная Лига Справедливости», «Форсаж 4», «Настоящая кровь», «Чародейки», «Тотали Спайс!».

Ранее Мишу Маваши приговорили к тюремному сроку на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами