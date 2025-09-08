Звезду «Юных титанов» уволили после раскрытия его диагноза

Актер Грег Сайпс, известный по роли Зверобоя в «Юных титанах» и «Юные титаны, вперед!», сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его уволила студия Warner Bros.

Сайпс отметил, что это произошло на День святого Валентина – сразу после того, как он раскрыл свой диагноз – болезнь Паркинсона. Это заболевание головного мозга характеризуется нарушением двигательной функции (замедленностью движений, тремором, ригидностью и потерей равновесия) и другими осложнениями. К примеру, снижению когнитивных способностей, нарушению сна, появлению боли и психических расстройств.

Сайпс опубликовал в соцсети призыв фанатов о создании петиции с требованием вернуть ему роль Зверобоя. Артист озвучивал героя в различных проектах с 2003 года. В фильмографии артиста более 120 работ. Он принимал участие в таких картинах, как «Бен 10», «Доктор Хаус», «Утиные истории», «Хильда», «Клеопатра в космосе», «Гравити Фолз», «Черепашки-ниндзя», «Великий Человек-паук», «Юная Лига Справедливости», «Форсаж 4», «Настоящая кровь», «Чародейки», «Тотали Спайс!».

