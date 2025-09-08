У звезды «Золушки» развился сепсис: «Серьезный случай»

Актер, звезда сериала «Поза» и фильма «Золушка» Билли Портер прервал выступления в шоу «Кабаре» из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщает TMZ.

По словам продюсеров проекта, у обладателя премии «Тони» развился сепсис.

«Из-за серьезного случая сепсиса Билли Портер выходит из постановки. Врачи уверены, что он полностью поправится, но посоветовали артисту придерживаться спокойного графика», — говорится в заявлении в аккаунтах шоу в социальных сетях.

55-летний Портер был ведущим шоу.

Сепсис — опасное для жизни состояние, вызванное экстремальной реакцией организма на инфекцию, которая может привести к отказу органов и повреждению тканей. Среди российских артистов сепсис пережила исполнительница МакSим. Риск развития сепсиса на фоне полученного ожога и диабета был недавно у Филиппа Киркорова.

