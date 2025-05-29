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МакSим рассказала, что видела во время комы

Певица МакSим заявила, что видела параллельный мир во время комы
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица МакSим призналась в беседе с изданием «СтарХит», что во время комы была в параллельном мире.

По словам МакSим, нахождение в коме не похоже ни на один сон. В тот момент она осознавала, что ее может не стать. Артистка рассказала, что к ней подошли люди в пальто.

«Они сказали дословно: «С тобой еще хотят проститься». Будучи романтичной натурой, я решила, что речь о моем бывшем молодом человеке. В продолжение они добавили: «Как только простишься, вернешься назад, пообещай!» Я пообещала», — поделилась артистка.

МакSим отметила, что, когда очнулась, прекрасно понимала, что с ней происходит. Она четко видела и слышала, несмотря на тяжелое состояние. Артистка призналась, что долго пыталась понять, почему ее «вернули».

«Вскоре мы смогли созвониться с человеком, который задействовал все силы, чтобы меня спасти. Он твердил докторам, мол, пусть в каком угодно виде, лишь бы она выжила! И знаете, я никогда не предлагала ему раньше встретиться, после того как мы много раз расставались и так далее. И в этот раз, поговорив по телефону 2–3 раза, я поняла, что он не предложит встречу. Может, именно в том-то и был расчет: если мы «простимся», мне придется сразу вернуться, как обещала», — рассказала певица.

Летом 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.

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