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Филипп Киркоров впервые после госпитализации вышел в свет

Певец Киркоров приехал на премию МУЗ ТВ после госпитализации с ожогами
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Telegram-канал «Super.ru»

Народный артист Филипп Киркоров впервые после госпитализации появился на публике. Об этом сообщает издание Super.

Артист появился на красной дорожке премии МУЗ ТВ. Он улыбался и охотно позировал перед камерами.

25 апреля 2025 года Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге — из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера».

23 мая стало известно, что Филиппа Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии. Ему диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки.

По словам врачей, заявлял Telegram-канал Mash, у страдающего диабетом Киркорова был риск развития сепсиса, который в худшем случае может привести к ампутации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что актрису Веру Алентову прооперировали в Москве после госпитализации из-за жалоб.

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