В Ивана Золо бросили петарду на концерте

Иван Золочевский/VK

В музыканта и тиктокера Ивана Золо бросили петарду. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на концерте Золо в Москве. Неизвестный кинул петарду на сцену. Снаряд не попал в тиктокера. Никто не пострадал. Однако музыкант испугался. Выступление пришлось закончить.

В конце января Telegram-канал Baza сообщил о «мини-бунте» подростков из-за отмены тиктокера Ивана Золо. По его данным, за три дня до мероприятия, 26 января, выступление Золо в Севастополе тоже было сорвано из-за «сообщения о минировании здания». «ЧП Сочи» опубликовал видео с места происшествия. На нем видно, как зрители толпятся у входа, мусорят, кричат и вместо того, чтобы разойтись, пытаются попасть внутрь заведения и выбить дверь веткой. В тот же день в Сочи полицейские задержали 20 человек, которые нарушили общественный порядок после отмены концерта Ивана Золо.

В МВД рассказали, что получили информацию о минировании площадки, где должно было пройти мероприятие, около 18:00. После эвакуации людей из здания правоохранители его обследовали и не обнаружили опасных предметов.

Ранее стендап-комик защитил консультантов магазина одежды от пьяных агрессоров.

