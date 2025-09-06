На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стендап-комик защитил консультантов магазина одежды от пьяных агрессоров

В Москве стендап-комик Орлов вступился за продавцов магазина одежды
true
true
true

Российский стендап-комик заступился за консультантов магазина российского бренда одежды в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Конфликт попал на видео. Орлов увидел, что компания пьяных агрессоров пытается попасть в магазин одежды и оскорбляет консультантов.

Комик заступился за девушек и оттолкнул мужчин, пока администраторы вызывали полицию.

Недавно певица Ольга Бузова заступилась за коллегу Егора Крида после скандала на концерте. Бузова призналась, что безумно гордится коллегой, раскритикованным общественниками за откровенный номер.

«Егор несет верные ценности, я вижу его аудиторию, и она в надежных руках. Он тот артист, который может разговаривать с юной аудиторией на одном языке. И это супер. Он один из немногих артистов-парней, которые так могут. Это нужно ценить», — заявила артистка.

Ранее Стас Михайлов рассказал, что надо включить в школьную программу.

