Полиция Сочи задержала 20 человек, устроивших «мини-бунт» после отмены концерта

МВД: 20 человек доставили в полицию после отмены концерта блогера в Сочи

В Сочи полицейские задержали 20 человек, которые нарушили общественный порядок после отмены концерта блогера, музыканта и тиктокера Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский). Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что получили информацию о минировании площадки, где должно было пройти мероприятие около 18:00. После эвакуации людей из здания правоохранители его обследовали и не обнаружили опасных предметов.

Согласно посту, недовольных зрителей пришлось усмирять двум нарядам патрульно-постовой службы. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства.

О «мини-бунте» подростков из-за отмены концерта блогера вечером 26 января написал Telegram-канал Baza. По его данным, три дня назад выступление Золо в Севастополе тоже было сорвано из-за «сообщения о минировании здания». «ЧП Сочи» опубликовал видео с места происшествия. На нем видно, как зрители толпятся у входа, мусорят, кричат и вместо того, чтобы разойтись, пытаются попасть внутрь заведения и выбить дверь веткой.

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