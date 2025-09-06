На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Михалков пообещал миллион долларов обладателю «Бриллиантовой бабочки»

Александр Кряжев/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков раскрыл подробности вручения новой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» на Восточном экономическом форуме. Его цитирует kp.ru.

По его словам, в Иране, Китае, Индии есть замечательные картины, о которых никто не знает, потому что они не соответствуют американским стандартам.

«Хотя речь идет о Евразийской кинопремии, отдельная номинация предусмотрена для стран, которые не входят в это пространство, но соответствуют требованиям — это сохранение и уважение к традиционным ценностям, национальным особенностям тех стран, которые будут принимать участие», — сказал он.

Обладателю «Бриллиантовой бабочки» пообещали денежный приз: за лучший фильм — миллион долларов, за остальные 12 номинаций — по 250 тысяч долларов. Премия будет вручаться в другой валюте, уточнил Михалков.

«Может быть, это будет национальная валюта той страны, в которой будет проходить очередная церемония награждения», — сказал режиссер, добавив, что каждый год премию можно проводить в новом месте.

Также на полях ВЭФ Никита Михалков назвал оскароносный фильм Шона Бейкера «Анора» слабым.

