Стас Михайлов рассказал, что надо включить в школьную программу

Певец Михайлов: академическую музыку и литературную классику нужно изучать в школах
Пресс-служба «Радио Дача»

Народный артист России Стас Михайлов рассказал, что, на его взгляд нужно включать в школьную программу. Певца цитирует ТАСС.

По его словам, в школьной программе должны быть академическая музыка и литературная классика. Эти составляющие он назвал основой, на которой необходимо стоять.

«Потому что то количество романов и детективов, которые появляются на полках сейчас, это хорошо, но это не основа. Я всегда говорю, что культурный пласт у нашей страны, у наших людей, такой, что не сравнится с зарубежным», — говорит он.

Таким образом он выразил удивление идеей ввести в школьную программу изучение песен современных артистов. Кроме того, отметил он, российская школа пения и музыки не уступает зарубежной.

28 августа Министерство просвещения сообщило, что песня «Моя Россия» певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) попала в список композиций, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников.

После этого по результатам опроса только 18% россиян поддержали рекомендации Минпросвещения к изучению в школах композиций современных артистов.

Ранее Газманов заявил, что артисты «задолжали» защитникам родины.

