Бузова поддержала Егора Крида после скандального концерта

Певица Ольга Бузова заступилась в Telegram-канале за коллегу Егора Крида после скандала на концерте.

Бузова призналась, что безумно гордится коллегой. По ее словам, Крид показал шоу на высшем уровне. Она выступила против травли музыкантов. Как отметила певица, после таких высказываний и оскорблений артисты могут опустить руки. Исполнительница добавила, что в эти сложные времена трудно делать что-либо для индустрии развлечений.

«Это неправильно. Егор несет верные ценности, я вижу его аудиторию, и она в надежных руках. Он тот артист, который может разговаривать с юной аудиторией на одном языке. И это супер. Он один из немногих артистов-парней, которые так могут. Это нужно ценить», — заявила артистка.

Бузова возмутилась, что некоторые «защитники ценностей» выступили против поцелуя Крида с девушкой.

«Я за то, чтобы всегда была красивая история любви. Я за то, чтобы девушки смотрели на потрясающий грациозный танец другой девушки и знали, что нравится мужчинам. Что плохого в том, что девочки пойдут на танцы? Я за. Сама училась танцевать на пилоне и использовала эти навыки в своем номере на шоу «Вот она я». А какие уже танцы выберут в будущем девочки, оставьте, пожалуйста, это на их усмотрение», — поделилась певица.

По словам Бузовой, люди устали от негатива и навязывания, что им нужно делать.

Ранее Долина похвалила скандальный концерт Крида в «Лужниках».