Филипп Киркоров рассказал, кому бы дал «Оскара»

Народный артист России, исполнитель роли Джокера в реалити-шоу «Мастер игры» рассказал, кому из участников проекта дал бы кинопремию «Оскар». Об этом пресс-служба телеканала ТНТ сообщила «Газете.Ru».

Во время церемонии голосования за выбывание игроков в очередном выпуске произойдет яркая ссора между одним из участников и блогером Женей Ершовым. Перепалка восхитит Киркорова.

«Мастерски сыгранная обоими игра! Я бы дал Оскара обоим за лучшую роль на этой церемонии факелов сегодня. Браво!» — скажет артист.

Накануне Филипп Киркоров вышел на сцену на свадьбе с недолеченным ожогом.

58-летний артист пострадал во время концерта в конце апреля. В сети появлялась информация о том, что у певца на месте ожога от пиротехники начался некроз тканей. По словам продюсера Яны Рудковской, Киркорову грозила ампутация.

Ранее американская ведущая Келли Кларксон спела в эфире хит группы «Тату».