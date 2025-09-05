В Третьяковской галерее произошло задымление, эвакуированы 11 человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал Shot.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные. По данным канала, эпицентром возгорания стало подвальное помещение галереи. Пожару присвоен второй ранг.

В феврале на ВДНХ произошел пожар в павильоне, где находится музей славянской письменности «Слово». По данным ТАСС, с первого этажа шел густой черный дым. Что конкретно горит, сообщат позже. Также устанавливается площадь возгорания.

19 апреля в канадском городе Эдмонтон в провинции Альберта произошел пожар в Музее наследия украинской культуры. В полиции подтвердили, что огонь распространился на постройки в селе культурного наследия Украины.

Правоохранители призвали жителей избегать этого района и использовать альтернативные маршруты для поездок. В соседнем районе возгорания была объявлена эвакуация, которую отменили спустя некоторое время.

Ранее в Стамбуле мужчина устроил пожар в мечети Айя-София.