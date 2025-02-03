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В Москве произошел пожар в музее славянской письменности на ВДНХ

На ВДНХ произошел пожар в павильоне, где находится музей славянской письменности

В Москве на ВДНХ произошел пожар в павильоне, где находится музей славянской письменности «Слово». Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник агентства отметил, что с первого этажа идет густой черный дым. Что конкретно горит, сообщат позже. Также устанавливается площадь возгорания.

Накануне пожар произошел в ангаре с газовыми баллонами в 7-м проезде Марьиной Рощи. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте происшествия раздавались взрывы и можно было видеть густой черный дым. К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд.

31 января пожар площадью 2 тыс. квадратных метров произошел на территории бывшего завода в Москве. Там находился хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС.

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