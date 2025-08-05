В Стамбуле мужчина устроил пожар в мечети Айя-София

Полиция в Стамбуле задержала мужчину, который устроил пожар в знаменитой мечети Айя-София (бывший собор Святой Софии), распространения пламени удалось избежать. Об этом сообщает телеканал Ekol TV.

Отмечается, что мужчина в красной кепке после намаза поджег стопку бумаг за столиком в мечети. Близстоящая вовремя увидела огонь и оповестила имама, который приподнял ковер и смог погасить огонь.

Полиция задержала подозреваемого Месута Гючлю через несколько часов после инцидента. Известно, что мужчина в прошлом проходил лечение в психиатрической клинике в стамбульском районе Бакыркёй. Суд арестовал подозреваемого.

В августе 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети. С тех пор на первом этаже Айя-Софии проводятся мусульманские мероприятия. Туристы немусульмане могут попасть только на второй этаж, и вход для них платный, билет стоит €25.

Православный собор Святой Софии впервые был превращен в мечеть в XV веке, когда султан Мехмед II завоевал Константинополь и превратил его в Стамбул.

Ранее сообщалось, что в Турции откроют для богослужений бывший христианский монастырь Хора.