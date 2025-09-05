На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шуфутинский раскрыл детали создания своего главного хита

Певец Шуфутинский назвал песню «Третье сентября» своим исполненным желанием
Российский певец Михаил Шуфутинский признался, что испытывает только теплые чувства к песне «Третье сентября», которой в этом году исполняется 31 год. Об этом шансонье рассказал «Газете.Ru» на премьере спектакля «Вальс-бостон».

«Я люблю 3 сентября, это чудесная дата. И это великая песня, которая вошла в сердца сразу нескольких поколений слушателей. Ей, между прочим, уже 31 год. Я очень рад, что когда-то Игорь Крутой и Игорь Николаев написали ее», — заявил исполнитель.

Шуфутинский поделился также необычным моментом из истории создания трека: когда он оказался между двумя авторами — Игорем Крутым и Игорем Николаевым.

«Помню, как я встал между ними так, как встаешь между людьми с одинаковыми именами, в серединке, чтобы загадать желание. Так вот, я тогда ничего не загадал — оно само по себе все исполнилось», — поделился Шуфутинский.

По словам артиста, его привязанность к композиции остается неизменной, несмотря на более чем 30-летнюю историю исполнения.

«Я очень доволен, что есть «Третье сентября». Мне ничего не надоело, и я в целом не представляю, что есть человек, которому надоедает успех», — подчеркнул он.

Премьера мюзикла-откровения «Вальс-бостон» состоялась 4 сентября в Театре Эстрады. Среди гостей были: Шуфутинский, Лариса Долина, Елена Малышева, Наташа Королева и Тарзан, Владимир Познер и другие. Спектакль стал совместным проектом медиагруппы «Красный квадрат» и Яндекс Афиши.

Ранее стало известно, что Шуфутинский официально стал гражданином России.

