Шуфутинский раскрыл детали создания своего главного хита

Российский певец Михаил Шуфутинский признался, что испытывает только теплые чувства к песне «Третье сентября», которой в этом году исполняется 31 год. Об этом шансонье рассказал «Газете.Ru» на премьере спектакля «Вальс-бостон».

«Я люблю 3 сентября, это чудесная дата. И это великая песня, которая вошла в сердца сразу нескольких поколений слушателей. Ей, между прочим, уже 31 год. Я очень рад, что когда-то Игорь Крутой и Игорь Николаев написали ее», — заявил исполнитель.

Шуфутинский поделился также необычным моментом из истории создания трека: когда он оказался между двумя авторами — Игорем Крутым и Игорем Николаевым.

«Помню, как я встал между ними так, как встаешь между людьми с одинаковыми именами, в серединке, чтобы загадать желание. Так вот, я тогда ничего не загадал — оно само по себе все исполнилось», — поделился Шуфутинский.

По словам артиста, его привязанность к композиции остается неизменной, несмотря на более чем 30-летнюю историю исполнения.

«Я очень доволен, что есть «Третье сентября». Мне ничего не надоело, и я в целом не представляю, что есть человек, которому надоедает успех», — подчеркнул он.

Премьера мюзикла-откровения «Вальс-бостон» состоялась 4 сентября в Театре Эстрады. Среди гостей были: Шуфутинский, Лариса Долина, Елена Малышева, Наташа Королева и Тарзан, Владимир Познер и другие. Спектакль стал совместным проектом медиагруппы «Красный квадрат» и Яндекс Афиши.

Ранее стало известно, что Шуфутинский официально стал гражданином России.