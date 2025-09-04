Милош Бикович рассказал, с какими трудностями столкнулся на съемках «Красного шелка»

Актер Бикович заявил, что ему было сложно учить китайский для «Красного шелка»

Актер Милош Бикович признался, что столкнулся с языковыми трудностями во время съемок фильма «Красный шелк». Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере ленты в Китае.

«Особенно в кадре, когда надо на китайском говорить. Я скажу так: одни трудности. Китайский язык… Когда я русский учил — одни корни, очень много общих слов и так далее», — поделился Бикович.

По его словам, для него стало испытанием изучение китайского языка, потому что он ощущал себя ребенком, который пытается научиться говорить. В пример он привел ситуацию со своим сыном, которого пытается научить новому слову. Актер отметил, что мальчику приходится повторять его 40 раз, чтобы запомнить.

В мае сообщалось, что фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» в Китае. Это неограниченный прокат в Китае для иностранного кино. «Красный шелк» стал первой из современных картин из России, получивших такую возможность.

Действие шпионского фильма «Красный шелк» разворачивается в 1927 году, главные герои — молодой красноармеец и бывший царский агент — должны через всю Россию перевезти секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Им будут мешать иностранные разведчики, прячущиеся под видом обычных пассажиров.

Главные роли в картине исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие. Режиссером проекта станет Андрей Волгин.

