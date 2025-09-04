На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Милош Бикович рассказал, с какими трудностями столкнулся на съемках «Красного шелка»

Актер Бикович заявил, что ему было сложно учить китайский для «Красного шелка»
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Актер Милош Бикович признался, что столкнулся с языковыми трудностями во время съемок фильма «Красный шелк». Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере ленты в Китае.

«Особенно в кадре, когда надо на китайском говорить. Я скажу так: одни трудности. Китайский язык… Когда я русский учил — одни корни, очень много общих слов и так далее», — поделился Бикович.

По его словам, для него стало испытанием изучение китайского языка, потому что он ощущал себя ребенком, который пытается научиться говорить. В пример он привел ситуацию со своим сыном, которого пытается научить новому слову. Актер отметил, что мальчику приходится повторять его 40 раз, чтобы запомнить.

В мае сообщалось, что фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» в Китае. Это неограниченный прокат в Китае для иностранного кино. «Красный шелк» стал первой из современных картин из России, получивших такую возможность.

Действие шпионского фильма «Красный шелк» разворачивается в 1927 году, главные герои — молодой красноармеец и бывший царский агент — должны через всю Россию перевезти секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Им будут мешать иностранные разведчики, прячущиеся под видом обычных пассажиров.

Главные роли в картине исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие. Режиссером проекта станет Андрей Волгин.

Ранее сообщалось, что Милош Бикович в клетчатом пиджаке посетил ужин от мишленовского шефа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами