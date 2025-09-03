На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Долина о скандальном выступлении Крида: «Потрясающий номер»

Певица Долина похвалила скандальный концерт Крида в «Лужниках»
true
true
true
close
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Певица Лариса Долина похвалила скандальное выступление певца Егора Крида в «Лужниках». Ее слова передает Telegram-канал «Daily Storm».

Долина назвала номер потрясающим и фантастическим. Филипп Киркоров заявил, что они с Кридом старались над выступлением. Он напомнил, что номер не понравился главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

«Знаешь. На вкус и цвет товарищей нет. Я высказываю свое собственное мнение. Кто-то со мной согласится, кто-то нет. Но потрясающий номер. Егор Крид мне нравится», — поделилась Долина.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

Егор Крид заявил, что не считает исполнение танцевального номера в шортах и топе красивой девушкой и поцелуй с ней угрозой для «семейных ценностей нашей страны». Певец пояснил, что поцелуи — неотъемлемая часть здоровых отношений между мужчиной и женщиной. Артист обратил внимание, что они транслируются в мультфильмах, кино и сказках.

Ранее Цыганова заявила, что Крид потерял ощущение реальности.

