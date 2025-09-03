На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезду «Уральских пельменей» выгнали с красной дорожки в Москве

Охранник попытался помешать актрисе Илане Юрьевой выйти на красную дорожку в Москве
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезду «Уральских пельменей» Илану Юрьеву выгнали с красной дорожки фильма «Колбаса» в Москве. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на социальные сети актрисы.

Для этого выхода в свет Юрьева, снимавшаяся в картине, сделала укладку, яркий макияж и надела черное вечернее платье с кружевами. Однако на дорожку ее не пустил охранник.

«Зачем вы меня толкаете?! Я актриса!» — говорит Юрьева в ответ на действия охранника на видео, опубликованном в ее соцсетях.

В ответ мужчина заявил, что здесь «все актрисы и все снимались в этом фильме».

Артистка уточнила, что позднее ее все же пустили на дорожку, однако настроение было испорчено. Она добавила, что не ходила на подобные мероприятия раньше и пожалела, что сделала исключение.

Илана выступает с коллективом «Уральские пельмени» уже 12 лет.

Знаменитость состоит в браке с предпринимателем Дмитрием Дылдиным. Пара познакомилась в московском ресторане. По словам Юрьевой, они влюбились друг в друга с первого взгляда и тогда же в шутку заговорили о свадьбе, а через год официально расписались. И в 2015 году у пары родилась дочь Диана.

В августе Юрьева рассказала о лишних килограммах, набранных во время отдыха.

Ранее исполнительница «Сигма боя» захотела спеть с Арианой Гранде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами