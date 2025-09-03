На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Исполнительница «Сигма боя» захотела спеть с Арианой Гранде

Певица Betsy призналась, что мечтала бы записать песню с Арианой Гранде
true
true
true
close
Пресс-служба HiFi-стриминга Звук

Исполнительница хита «Сигма бой» Betsy (настоящее имя Светлана Чертищева) рассказала о том, с кем мечтала бы записать фит. О музыке и учебе на удаленке она поговорила с «Газетой.Ru».

На вопрос о том, какой совместный трек она бы записала с кей-поп-группой YOUNG POSSE, выразившей желание поработать с юной российской звездой, девушка ответила уклончиво.

«Вообще до релиза я никогда не раскрываю, как будет звучать наша песня, как бы она называлась и какая будет идея, поэтому пока что это все у нас в секрете», — сказала она.

Betsy добавила, что действительно любит кей-поп.

«Вообще я люблю кей-поп, но не являюсь каким-то диким фанатом. Мне очень нравится Lisa. Также мне нравится творчество Black Pink, зашла их последняя песня Jump. Также слушаю парочку песен BTS», — добавила она.

Betsy также рассказала, над чем работает сейчас и с кем мечтает спеть вместе.

«У нас сейчас готовится один очень сильный хит, и я думаю, он зайдет абсолютно всем, и, возможно, он даже будет сильнее, чем «Сигма бой». Он выйдет осенью. А фит мечты — я бы нереально хотела записать песню с Арианой Гранде», — призналась она.

Кроме того, исполнительница подтвердила, что сейчас находится на удаленном обучении.

«На самом деле для меня это намного легче, чем в 7:20 утра вставать в школу. Я просыпаюсь за 20 минут до урока, умываюсь, завтракаю и спокойненько все слушаю. Это намного легче: не нужно таскать тяжеленный рюкзак. А трудностей, наверное, никаких нет. Ну, только, наверное, общения стало чуть меньше с ребятами из школы, но домашнее обучение — это все равно намного удобнее», — заключила девушка.

Какую музыку любит сама Betsy, можно узнать в музыкальном сервисе Звук. Певица собрала эксклюзивный плейлист «Что слушает Betsy».

Звезды кей-попа YOUNG POSSE во время концертного тура по России признались, что с удовольствием бы записали совместный трек с Анной-Марией Янковской и Betsy, исполнительницами вирусного хита «Сигма бой». Представители Betsy высказались о возможности такой коллаборации положительно.

Ранее сообщалось, что в России выступит труппа Джеки Чана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами