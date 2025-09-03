Исполнительница «Сигма боя» захотела спеть с Арианой Гранде

Исполнительница хита «Сигма бой» Betsy (настоящее имя Светлана Чертищева) рассказала о том, с кем мечтала бы записать фит. О музыке и учебе на удаленке она поговорила с «Газетой.Ru».

На вопрос о том, какой совместный трек она бы записала с кей-поп-группой YOUNG POSSE, выразившей желание поработать с юной российской звездой, девушка ответила уклончиво.

«Вообще до релиза я никогда не раскрываю, как будет звучать наша песня, как бы она называлась и какая будет идея, поэтому пока что это все у нас в секрете», — сказала она.

Betsy добавила, что действительно любит кей-поп.

«Вообще я люблю кей-поп, но не являюсь каким-то диким фанатом. Мне очень нравится Lisa. Также мне нравится творчество Black Pink, зашла их последняя песня Jump. Также слушаю парочку песен BTS», — добавила она.

Betsy также рассказала, над чем работает сейчас и с кем мечтает спеть вместе.

«У нас сейчас готовится один очень сильный хит, и я думаю, он зайдет абсолютно всем, и, возможно, он даже будет сильнее, чем «Сигма бой». Он выйдет осенью. А фит мечты — я бы нереально хотела записать песню с Арианой Гранде», — призналась она.

Кроме того, исполнительница подтвердила, что сейчас находится на удаленном обучении.

«На самом деле для меня это намного легче, чем в 7:20 утра вставать в школу. Я просыпаюсь за 20 минут до урока, умываюсь, завтракаю и спокойненько все слушаю. Это намного легче: не нужно таскать тяжеленный рюкзак. А трудностей, наверное, никаких нет. Ну, только, наверное, общения стало чуть меньше с ребятами из школы, но домашнее обучение — это все равно намного удобнее», — заключила девушка.

Звезды кей-попа YOUNG POSSE во время концертного тура по России признались, что с удовольствием бы записали совместный трек с Анной-Марией Янковской и Betsy, исполнительницами вирусного хита «Сигма бой». Представители Betsy высказались о возможности такой коллаборации положительно.

