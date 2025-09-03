На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бузова перестала спонсировать возведение храма

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певица Ольга Бузова перестала спонсировать возведение храма в Новой Адыгее. Об этом рассказал отец Дионисий в беседе с kp.ru.

Дионисий отметил, что процесс стройки продолжается, однако Бузова перестала давать деньги на материалы. Он не раскрыл, сколько певица вложила в храм.

«Ольга Бузова помогала нам, действительно. Спасибо ей за это огромное. Но это все приостановилось. Сейчас пока у нее нет такой возможности. Звезды они как — сегодня загораются, завтра тухнут. Но, возможно, когда у нее будет положение лучше, она продолжит помогать. Все равно она внесла свою помощь», — поделился священнослужитель.

19 февраля американская певица Леди Гага поддержала Ольгу Бузову репостом ее видео в TikTok. Российская артистка поучаствовала во флешмобе, в рамках которого станцевала под песню Гаги «Abracadabra». Знаменитость подписала ролик фразой: «Наш ответ Леди Гаге».

20 февраля Ольга Бузова отреагировала фразой «Знай наших» на репост ее ролика в TikTok Леди Гагой. Она добавила к публикации эмодзи российского флага и кулака.

Ранее Бузова раскрыла качество, которое объединяет всех россиян.

