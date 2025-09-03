Певица Ольга Бузова перестала спонсировать возведение храма в Новой Адыгее. Об этом рассказал отец Дионисий в беседе с kp.ru.

Дионисий отметил, что процесс стройки продолжается, однако Бузова перестала давать деньги на материалы. Он не раскрыл, сколько певица вложила в храм.

«Ольга Бузова помогала нам, действительно. Спасибо ей за это огромное. Но это все приостановилось. Сейчас пока у нее нет такой возможности. Звезды они как — сегодня загораются, завтра тухнут. Но, возможно, когда у нее будет положение лучше, она продолжит помогать. Все равно она внесла свою помощь», — поделился священнослужитель.

