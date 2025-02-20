Ольга Бузова о поддержке Леди Гаги: «Знай наших»

Певица Бузова ответила Леди Гаге после репоста ее видео

Певица Ольга Бузова отреагировала в Telegram-канале на репост ее ролика в TikTok Леди Гагой.

«Знай наших», — заявила артистка.

Бузова добавила к публикации эмодзи российского флага и кулака.

19 февраля американская певица Леди Гага поддержала Ольгу Бузову репостом ее видео в TikTok. Российская артистка поучаствовала во флешмобе, в рамках которого станцевала под песню Гаги «Abracadabra». Знаменитость подписала ролик фразой: «Наш ответ Леди Гаге».

Гага в свою очередь репостнула видео Бузовой на свою страницу.

В июле 2024 года Бузова попала в мировой чарт Billboard. Трек певицы «Без дел» занял 48-е место в TikTok Billboard Top 50. Этот рейтинг состоит из самых популярных песен в TikTok в США. Чарт обновляется каждую неделю. Хит артистки 2021 года стал активно распространяться на платформе этим летом как среди русскоязычной аудитории, так и среди иностранцев. Пользователи прозвали певицу «королевой TikTok».

Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай».

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