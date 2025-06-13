Бузова раскрыла качество, которое объединяет всех россиян

Певица Ольга Бузова назвала в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» качество, которое объединяет всех россиян.

«Мы эмпатичны в России все — мои люди знают, что я их люблю», — заявила знаменитость.

12 июня Бузова выступила на фестивале «Блогеры России» в Москве. Она призналась в любви к стране и своим поклонникам со сцены. В беседе со «Звездачом» певица предположила, что на ее концерты по-прежнему приходят сотни тысяч людей, поскольку она любит своих слушателей и «полностью отдает себя им без остатка».

«Я не жалею ни времени, ни сна, ни перелетов, себя иногда не жалею. Я думаю, что люди это просто чувствуют и понимают, что это моя честная, искренняя и бескорыстная любовь», — заявила Бузова.

Накануне исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова призвала россиян с уважением относиться к своей стране. Певица заявила, что вклад в культурное будущее страны может принести даже то, что человек донесет мусор до урны. Куртукова также призналась, что с Россией у нее ассоциируется слово «любовь».

Ранее журналистка Рынска заявила, что злится на себя за тоску по Москве.