В России поддержали идею Милонова запретить артистам полуголые наряды

Продюсер Дворцов: звездам нужно запретить похабщину и полуголые наряды
glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В России важно ввести дресс-код для артистов и запретить им «похабщину» на сцене, так как они являются примером для аудитории. Об этом продюсер Сергей Дворцов заявил Общественной Службе Новостей, комментируя соответствующую инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова.

Напомним, накануне парламентарий выступил за введение запрета на публичные оголённые выступления артистов. В качестве примера недопустимого внешнего вида он привел певицу Глюкозу, заявив, что она выглядит как «настоящая проститутка» на сцене. Он пообещал добиться того, чтобы артистов заставили выбирать более скромные наряды. Дворцов с ним согласился, отметив, что в сегодняшней ситуации демонстрация вульгарности вызывает у россиян лишь раздражение.

«В непростое время, в которое мы сейчас живем, мы не должны похабщину демонстрировать своему зрителю, своей стране. А особенно это касается артистов», — заявил эксперт.

Он призвал звезд выступать положительным примером для общества, отметив, что оголяться нужно в строго отведенных местах, а на публике демонстрировать обнаженные части тела неприемлемо. По мнению продюсера, решить эту проблему можно принятием нового закона, который будет четко регламентировать внешний вид артистов и запретит им выступать в неглиже.

Ранее российским звездам призвали запретить носить западные бренды.

