На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шуфутинского нашли в базе украинского сайта «Миротворец»

Шансонье Шуфутинский числится в базе украинского «Миротворца»
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС, который ознакомился с данными ресурса.

Там указано, что российский шансонье был внесен в базу еще в 2017 году за посещение Крыма. В 2023 году Киев ввел против Шуфутинского санкции.

За свою карьеру Шуфутинский выпустил около 30 сольных альбомов, однако визитной карточкой певца стала композиция «Третье сентября».

В 1993 году композитор Игорь Крутой и поэт Александр Николаев написали балладу о тяжелом расставании с любимой. Искали того, кто сможет передать нужную, «шансонную» интонацию. И выбор пал на Шуфутинского, который как раз вернулся из эмиграции в США и был на пике популярности. Песня «Третье сентября» вошла в его альбом «Гуляй, душа!» и быстро стала хитом.

Многие задаются вопросом: «Почему именно 3 сентября? Был какой-то трагический случай?» Вовсе нет, все гораздо проще. Дату выбрали исключительно потому, что она идеально ложилась в ритм и рифмовалась. В 2019 году автор текста, Александр Николаев, признавался, что это случайный выбор, не несущий никакого тайного смысла.

Композиция со временем обрела статус мемориального шлягера. Каждый год в этот день соцсети наполняются шутками, картинками и роликами, посвященными «Шуфутинову дню». Феномен вышел далеко за пределы эстрады и превратился в культурное явление: дата ассоциируется не только с историческими событиями, но и с ироничным музыкальным напоминанием о смене календарного листа.

Как грустный хит Михаила Шуфутинского о болезненном расставании превратился в универсальный символ ежегодного осеннего абсурда, разобралась «Газета.Ru».

Ранее Шуфутинский сообщил о свадьбе с молодой возлюбленной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами