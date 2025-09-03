Шуфутинского нашли в базе украинского сайта «Миротворец»

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС, который ознакомился с данными ресурса.

Там указано, что российский шансонье был внесен в базу еще в 2017 году за посещение Крыма. В 2023 году Киев ввел против Шуфутинского санкции.

За свою карьеру Шуфутинский выпустил около 30 сольных альбомов, однако визитной карточкой певца стала композиция «Третье сентября».

В 1993 году композитор Игорь Крутой и поэт Александр Николаев написали балладу о тяжелом расставании с любимой. Искали того, кто сможет передать нужную, «шансонную» интонацию. И выбор пал на Шуфутинского, который как раз вернулся из эмиграции в США и был на пике популярности. Песня «Третье сентября» вошла в его альбом «Гуляй, душа!» и быстро стала хитом.

Многие задаются вопросом: «Почему именно 3 сентября? Был какой-то трагический случай?» Вовсе нет, все гораздо проще. Дату выбрали исключительно потому, что она идеально ложилась в ритм и рифмовалась. В 2019 году автор текста, Александр Николаев, признавался, что это случайный выбор, не несущий никакого тайного смысла.

Композиция со временем обрела статус мемориального шлягера. Каждый год в этот день соцсети наполняются шутками, картинками и роликами, посвященными «Шуфутинову дню». Феномен вышел далеко за пределы эстрады и превратился в культурное явление: дата ассоциируется не только с историческими событиями, но и с ироничным музыкальным напоминанием о смене календарного листа.

Как грустный хит Михаила Шуфутинского о болезненном расставании превратился в универсальный символ ежегодного осеннего абсурда, разобралась «Газета.Ru».

