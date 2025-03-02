Михаил Шуфутинский сообщил о свадьбе с молодой возлюбленной

Певец Михаил Шуфутинский на музыкальной премии «Виктория» подтвердил, что женился на танцовщице Светлане. Об этом сообщает kp.ru.

Шуфутинский пришел с молодой возлюбленной в обручальных кольцах. Он рассказал, что украшения с бриллиантами сделаны на заказ. На них выгравированы имена супругов. Артист не стал делиться подробностями свадьбы. Он признался, что не хочет рассказывать, где и когда прошло торжество.

«Это секрет. Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», — отметил певец.

Михаил и Светлана находятся в отношениях уже несколько лет. Девушка некоторое время танцевала в шоу-балете Шуфутинского. Они сблизились в 2015 году, когда не стало жены артиста. Певец рассказывал, что Светлана поддерживала его после трагедии.

«В тот трудный момент, когда это со мной случилось, Светлана была рядом. И вспыхнуло чувство. Я надеюсь, что оно не иссякнет никогда, потому что это ощущение дает понять, что ты жив, что рядом с тобой находится близкий человек», — поделился артист.

Ранее Шуфутинский купил квартиру для наград.