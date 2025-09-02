На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вступил в законную силу приговор экс-участнику «Смысловых галлюцинаций»

В Екатеринбурге вступил в силу приговор музыканту Бурдину
Владимир Бурдин/Vk.com

Вступил в законную силу приговор экс-участнику группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину. Об этом сообщает Telegram-канал судов Свердловской области.

В июле 2025 года приговором Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Бурдин был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Суд установил, что в ноябре 2024 года Бурдин со знакомыми распивали спиртное, и в ходе возникшей ссоры один из участников вечеринки в ответ на оскорбление со стороны Бурдина ударил того по лицу, повредив очки.

После этого, утверждает следствие, Бурдин, взяв кухонный нож, нанес обидчику один удар в живот. Два других приятеля отобрали у Бурдина нож и удержали его от дальнейших действий. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Бурдин свою вину не признал и пояснил, что по просьбе одного из свидетелей оговорил себя из чувства ложного товарищества.

Бурдину назначили наказание в виде 3 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор был обжалован прокурором и адвокатом осужденного, но Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор первой инстанции без изменений по существу.

