«Хотел спасти товарищей»: Бурдину из «Смысловых галлюцинаций» дали срок за поножовщину

Суд отправил в колонию на три года сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина по делу о причинении умышленного тяжкого вреда здоровью. В ноябре музыкант, как выяснило следствие, ударил ножом знакомого, с которым в компании из шести человек они выпили семь литров водки. Бурдин сначала признал вину в полном объеме, а затем заявил, что оговорил себя. Свои показания изменил и потерпевший, отметив, что мог забыть, кто конкретно его ранил.

Суд в Екатеринбурге приговорил сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Кроме этого, Бурдину назначили один год ограничения свободы.

Музыканта признали виновным в причинении умышленного тяжкого вреда здоровью. Следствие установило, что в ноябре 2024 года Бурдин ударил ножом знакомого, с которым в одной компании распивал алкоголь. Сам он при этом отмечал, что был пьян и не помнил, как все произошло. По словам музыканта, его разбудили уже силовики.

Несмотря на это, Бурдин признал вину в полном объеме и заявил, что готов извиниться перед потерпевшим. Однако в последствии он уточнил, что оговорил себя. На заседании 1 июля музыкант выступил с последним словом, где рассказал, что сделал это «из чувства ложного товарищества» по просьбе одного из свидетелей.

«Хотел спасти товарищей, взял вину на себя. Я думаю, если бы были проведены дополнительные экспертизы, то результаты доказали бы мою непричастность», — отметил музыкант.

Сторона обвинения запрашивала для Бурдина наказание в виде четырех лет колонии. Защита же настаивала на оправдательном приговоре.

Потерпевший поменял показания

Об инциденте с участием Владимира Бурдина стало известно в январе 2025 года. Telegram-канал «Вечерние ведомости» сообщил, что в отношении музыканта возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК).

«Инцидент, который послужил поводом для возбуждения уголовного дела, произошел еще в ноябре [2024 года] — в ходе конфликта Бурдин ударил кого-то ножом», — говорилось в публикации.

На суде по продлению меры пресечения сторона обвинения сообщила, что музыканта задержали и допросили 12 ноября. Тогда же он в полном объеме признал вину, рассказал, что действовал в состоянии аффекта и не помнит, как все произошло.

Потерпевший Алексей Кривокорытов сообщил, что он приехал из Челябинска в Екатеринбург 11 ноября и пришел в квартиру их с Бурдиным общего знакомого. Там на тот момент были пять человек, пили водку «все на равных», употребили около семи литров на шестерых.

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Мужчина сначала утверждал, что поспорил с музыкантом, после чего тот схватил нож с черной рукояткой и якобы ударил им Кривокорытова. Однако позже изменил показания.

«Сам до конца не могу понять, как это произошло, стоял я ближе к коридору, не видел, где в этот момент находился Бурдин... Не видел того, кто нанес мне удар, нож из меня вытащили», — заявил Кривокорытов на суде, добавив, что ему нанесли один удар в правый бок, после чего отвели в ванную промыть рану, вызвали медиков и полицию.

Он также заявил, что мог забыть, кто конкретно ударил его ножом, и отметил, что у него нет оснований для оговора Бурдина, так как они были хорошими приятелями. Один из свидетелей при этом рассказал суду, что не видел, как музыкант взял кухонный нож с подоконника и нанес ранение Кривокорытову, но «помнит нож в правой руке» подсудимого уже после.

Не первый срок

Для Бурдина это уже не первое уголовное дело. По данным Ura.ru, в 1991 года, спустя два года после создания «Смысловых галлюцинаций», он вместе с барабанщиком Дмитрием Шитлиным украл звукоусилительную аппаратуру для выступлений. За это музыкант получил два года колонии.

В 2015 году Бурдин женился на 21-летней тулячке Анастасии. В 2017-м Будрин ударил ножом в магазине пьяного бывшего спецназовца ГРУ, который приставал к Анастасии. Нож Бурдин взял с полки в том же супермаркете. На музыканта завели дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Его отправили на лечение в психиатрический диспансер.

В СМИ Бурдина часто называют автором хита «Вечно молодой», ставшим саундтреком к фильм Алексея Балабанова «Брат-2». На деле песню написал Сергей Бобунец. Он же был основным вокалистом и автором песен коллектива. Песня была написана в соавторстве с Олегом Гененфельдом.