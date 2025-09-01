На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Ворониных» навестила Клюева в годовщину его кончины: «Папа, я иду»

Актриса Екатерина Волкова почтила память Клюева в годовщину его кончины
true
true
true
close
Наталья Алехина

Актриса Екатерина Волкова рассказала в Telegram-канале, что навестила могилу Бориса Клюева.

Волкова призналась, что первое сентября у нее делится на два настроения, так как в этот день 5 лет назад не стало Клюева. Она отметила, что ее переполняет добрая грусть и трогательная память о светлом. Артистка поделилась своими эмоциями и атмосферой, когда шла к памятнику Клюева.

«Облака все сгустились, ветер поднялся, я в утепленной жилетке, хотя буквально утром все стояли в коротком рукаве. А только вступаю на тропиночку к нему и говорю: «Папа, я иду», — так пробиваются солнышка лучи. И такое совпадение не впервые. Чувствую, он ждет. Знаю, он с нами, рядышком. С той же улыбкой и харизмой, что читаются на всех наших совместных фотографиях», — поделилась актриса.

Волкова предположила, что такими знаками судьбы Клюев дает знать всем, что все хорошо. Артистка почтила память коллеги по сериалу «Воронины». Она призналась, что любит его и скучает. Она опубликовала фото памятника актера.

Ранее Якубович ответил на слухи о проблемах со здоровьем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами