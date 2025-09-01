Звезда «Ворониных» навестила Клюева в годовщину его кончины: «Папа, я иду»

Актриса Екатерина Волкова рассказала в Telegram-канале, что навестила могилу Бориса Клюева.

Волкова призналась, что первое сентября у нее делится на два настроения, так как в этот день 5 лет назад не стало Клюева. Она отметила, что ее переполняет добрая грусть и трогательная память о светлом. Артистка поделилась своими эмоциями и атмосферой, когда шла к памятнику Клюева.

«Облака все сгустились, ветер поднялся, я в утепленной жилетке, хотя буквально утром все стояли в коротком рукаве. А только вступаю на тропиночку к нему и говорю: «Папа, я иду», — так пробиваются солнышка лучи. И такое совпадение не впервые. Чувствую, он ждет. Знаю, он с нами, рядышком. С той же улыбкой и харизмой, что читаются на всех наших совместных фотографиях», — поделилась актриса.

Волкова предположила, что такими знаками судьбы Клюев дает знать всем, что все хорошо. Артистка почтила память коллеги по сериалу «Воронины». Она призналась, что любит его и скучает. Она опубликовала фото памятника актера.

