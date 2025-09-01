На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Якубович ответил на слухи о проблемах со здоровьем: «На носилках на корт»

Телеведущий Леонид Якубович высмеял слухи о новых проблемах со своим здоровьем. Его цитирует NEWS.ru.

80-летний артист напомнил, что три раза в неделю играет в теннис.

«Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой. Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты», — пошутил он.

В той же ироничной манере Якубович сообщил: «Жена рыдает, дети в истерике. Видимо, скоро конец».

Леонид Якубович родился 31 июля в 1945 году в Москве. Отец будущего телеведущего работал инженером-механиком, начальником конструкторского бюро, а мать — гинекологом. В 1991-м Якубович пришел на пробы в «Поле чудес». С тех пор он является бессменным ведущим, а также автором программы. По его словам, самое сложное в его работе — это развлекать людей, однако «юмор спасает всегда».

До того Telegram-канал SHOT сообщил, что Якубовичу якобы запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников «Поля чудес» из-за сахарного диабета.

Как начиналась карьера Якубовича и чем он живет сегодня — в материале «Газеты.Ru».

